ものまねタレントのメルヘン須長さんは3月4日、自身のXを更新。「ものまねメイク会での試作品」を公開しました。（サムネイル画像出典：メルヘン須長さん公式Xより）

写真拡大

ものまねタレントのメルヘン須長さんは3月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ものまねメイク会での試作品」を公開したところ「似すぎてて怖い（笑）」「クローンです」といった声が寄せられています。

【写真】「似すぎてて怖い（笑）」「クローンです」

「天国から降臨したのかと」

須長さんは「ものまねメイク会での試作品」とつづり、2枚の写真を投稿。「正解したら、カオスだわ」とありますが、色白な肌や前髪を上げたヘアスタイルから料理研究家の故・鈴木その子さんと思われます。“試作品”には見えない、特徴をうまくつかんだものまねです。懐かしさを感じた人も多いのではないでしょうか。

この投稿には「鈴木その子先生やんwww」「想像以上のクオリティ」「似すぎてて怖い（笑）」「クローンです」「美白の女王が令和に蘇った」「天国から降臨したのかと」「カオスすぎw」などの声が寄せられました。

沢口靖子さんのものまねで知られる須長さん

俳優の沢口靖子さんのものまねなどで知られる須長さん。1月23日の投稿では、沢口さんの「お気に入り」ネタをランキング形式で紹介しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)