「似すぎてて怖い（笑）」ものまね芸人、“試作品”公開に「クローンです」「令和に蘇った」の声！
ものまねタレントのメルヘン須長さんは3月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ものまねメイク会での試作品」を公開したところ「似すぎてて怖い（笑）」「クローンです」といった声が寄せられています。
【写真】「似すぎてて怖い（笑）」「クローンです」
「天国から降臨したのかと」須長さんは「ものまねメイク会での試作品」とつづり、2枚の写真を投稿。「正解したら、カオスだわ」とありますが、色白な肌や前髪を上げたヘアスタイルから料理研究家の故・鈴木その子さんと思われます。“試作品”には見えない、特徴をうまくつかんだものまねです。懐かしさを感じた人も多いのではないでしょうか。
この投稿には「鈴木その子先生やんwww」「想像以上のクオリティ」「似すぎてて怖い（笑）」「クローンです」「美白の女王が令和に蘇った」「天国から降臨したのかと」「カオスすぎw」などの声が寄せられました。
沢口靖子さんのものまねで知られる須長さん俳優の沢口靖子さんのものまねなどで知られる須長さん。1月23日の投稿では、沢口さんの「お気に入り」ネタをランキング形式で紹介しています。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
