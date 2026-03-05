「オノヨーコ＆ジョンレノンみたい」岩堀せり、夫のGLAY・TAKUROとの夫婦ショット公開！ 「かっこよ」
GLAYのリーダー・TAKUROさんの妻でモデルの岩堀せりさんは3月5日、自身のInstagramを更新。TAKUROさんとのツーショットを公開しました。
【写真】岩堀せりとTAKUROの夫婦ショット
コメントでは「最高ーー」「オノヨーコ＆ジョンレノンみたいで素敵です」「めっちゃいい写真」「素敵すぎます いい夫婦だなぁ」「ポスターのようです」「カラーじゃなく、白黒なのがさらに素敵さを増してます」「日常を切り取った感なのにかっこよ」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「ポスターのようです」岩堀さんは、「ニューヨークで @saraimari724 が突然撮ってくれた写真」とつづり、1枚のモノクロ写真を投稿。ソファに並んで寝そべる2人の姿が写っており、TAKUROさんは目線を外し、岩堀さんは真っすぐカメラを見つめています。自然体ながらも、まるでアーティスト写真のような雰囲気が漂います。
ハロウィンの仮装ツーショットもたびたび夫婦での写真を公開している岩堀さん。2025年11月4日には「今年はLABUBU」とつづり、3枚の写真を投稿しました。カボチャの絵文字も添えられており、ハロウィンの装いを披露。1枚目では、TAKUROさんとのツーショットも公開しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
