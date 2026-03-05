フット・後藤輝基、一番最初に好きになった芸能人明かす 「全く変わらん」と共感続々
お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基（51）が、5日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。一番最初に好きになった芸能人を明かした。
【動画】「全く変わらん」一番最初に好きになった芸能人を明かした後藤輝基
この日は『遠況トーク』と題し、「人生で初めて『憧れた』有名人についてトークを展開した。
後藤は「誰を一番最初に好きになりました？有名人で」と出演者に水を向けた。漫画のキャラクターなどの名前が出た後、後藤は「芸能人で言ったら、俺いとうまい子さんかな」と61歳の元アイドルの名前を挙げた。
いとうまい子は現在61歳。後藤は「全く変わんないですよね」「キレイというか、かわいらしいというかね」と話した。
共演する千原ジュニアも「変わらんねん。60ぐらいやで、あの人。こないだ一緒に仕事したけど、全く変わらん」と共感。小籔千豊も「エラそうにしはらへんしな」と納得した様子だった。
