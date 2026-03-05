宮川大輔、ダイアン津田の“微遅刻”をバラす 指摘されると「もうエエでしょ、時間なんて！」
俳優の吉高由里子、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏、ピン芸人の宮川大輔が5日、都内で行われた『Olive 春のアップデート＆新CM発表会』に登壇した。
【動画】ダイアン津田、宮川大輔がサプライズ登場もイジりまくる！
イベントではフリップトークを展開。優しくしたいことについて、質問されると宮川は「後輩の失敗にやさしくしたい」とする。ご時世もあり、宮川は「後輩に頭を叩かれるぐらいの先輩になりたい」と話すと、津田は「さっきもバンバンしばいていた。訴えたら余裕で勝てる」と告発。
すると、宮川は「そんなん言うたら…。今日も40分からの打ち合わせに、吉高さんは38分ぐらいに入って、僕はそれを見て『ヤバい』と思って39分に入りました。コイツが入ってきたのは48分ですよ！エラなったね」と暴露しながら「（吉高の懐が）大きな方でよかったですよ。吉高さんみたいな方になりたい」としみじみ。宮川は「時間だけは守った方がいいよ」と告げると、津田は「はいはい。わかりましたって。もうエエでしょ、時間なんて！」とボケて笑わせ、最後は吉高が仲を取り持っていた。
『Olive』はモバイル総合金融サービス。PayPayとの連携などが発表された。5日から吉高、津田が出演する新CMがオンエア開始となった。
