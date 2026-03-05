元日向坂46・松田好花、同郷・川島明と『NHK上方漫才コンテスト』司会に決定 審査員7人も発表【コメントあり】

元日向坂46・松田好花、同郷・川島明と『NHK上方漫才コンテスト』司会に決定 審査員7人も発表【コメントあり】