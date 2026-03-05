元日向坂46・松田好花、同郷・川島明と『NHK上方漫才コンテスト』司会に決定 審査員7人も発表【コメントあり】
NHK大阪放送局は5日、関西若手芸人の登竜門『第55回NHK上方漫才コンテスト』（20日生放送）の司会と審査員を発表した。
【写真】『第55回NHK上方漫才コンテスト』本選出場8組発表
司会は、第34回大会（2004年）で優秀賞を受賞したお笑いコンビ・麒麟の川島明と、元日向坂46の松田好花に決定した。そして審査員は浅越ゴエ（ザ・プラン9）、岩尾望（フットボールアワー）、奥田修二（ガクテンソク）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、内藤剛志、ハイヒール・リンゴ、松嶋尚美の7人に決まった。
【コメント】
■川島明
自分たちにとって「NHK 上方漫才コンテスト」は、第34回大会（2004年）で優秀賞をいただき、漫才師として自信をつけてくれたコンテストです。そんな大会に司会としてお声がけいただき大変うれしいです。
出場する8組の芸人の皆さんは、この大会をきっかけに大きく羽ばたいてもらいたいと思います。今回司会を務めるにあたり、今までの賞レースでいちばん笑ってる司会になろうと思ってます！出場者のみなさん、ぜひ笑かしてください！
■松田好花
同郷でもあり、たびたびお世話になっている川島明さんと司会をご一緒させていただけること、大変光栄に思います。前回は先輩の佐々木久美さんが司会を務められていて、「すごいなぁ」と思っていたので、まさか今回私にお話をいただけるとは思わず、とても驚いております。頂いたバトンを私もまた次につなげられるように精進してまいりたいと思います。予選を通過された芸人の皆さんの漫才、とても楽しみにしています！よろしくお願いします！
■『第55回NHK上方漫才コンテスト』概要
放送予定：3月20日（金・祝） 午後7時30分〜8時48分 （総合・関西地方） ※生放送 「NHK ONE」でも見逃し配信あり
