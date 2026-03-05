テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、4日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。学生時代のアルバイトについて語った。

名古屋市天白区にある「ヴィレッジヴァンガード本店」が建物と設備の老朽化のため5月31日をもって閉店するという話題に触れた佐久間氏。「今でこそショッピングモールとかに入ってますけど、昔は“サブカル要素”が強くて。憧れの場所ではあるんですけど、特に本多劇場（下北沢）があって同じビルかな」と説明し「憧れてたけどバイトはしたくなかった。なぜならセンスが試されるようなバイトはしたくないから」と語った。

「ただでさえ東京にビビってて、東京で出会った同級生にセンスがあるヤツいっぱいいて。才能とかセンスが試される場所にいたくない。毎日“ああ、制服だった頃が懐かしい”だったから」と回顧。「あのポップはセンスが試されるからね、すっと“製法美”やってんのと一緒だから」と称賛した。

「『ヴィレヴァン』の思い出でうれしかったのは、初めて『ゴッドタン』作ったときに『ゴッドタン』のDVDを『ヴィレヴァン』店員が激推ししてくれて。“キス我慢”のDVD」と回想。「手書きPOPが下北にブワーってあって。“これ見てんのかお前ら？”と“これ見てないでお笑いとか言っちゃダメだぞ”ってPOPを見つけたとき…『ヴィレヴァン』下北沢店だと思いましたね。うれしかったですね、なんかわかんないけど一人前になった気がした」と振り返った。