ロッテは5日、3月27日、28日に開催される西武戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）でマリーンズファンのお笑い芸人によるトークショーを実施することになったと発表した。

27日はトレンディエンジェル・たかしさん、20世紀・木本悠斗さん、28日はぺこぱ・松陰寺太勇さん、シュウペイさんが来場。球場正面の特設ステージで、アシスタントMCを務めるタレント・黒木芽依さんとともに試合前の球場を、マリーンズ愛あふれるトークで盛り上げる。

▼ トレンディエンジェルたかしさんコメント

「昨年は最下位という結果に終わり悔しい思いをしました。ただ順位だけを見れば残念ですが西川選手が新人王。寺地選手がシーズンを通して試合に出て経験を積んだ。ダイナマイト山本が2桁本塁打を記録するなど明るいニュースも多かったです。なので今年は若手とベテランが噛み合えば優勝すると思います！イベント当日はマリーンズへの熱い思いを全開で語り尽くしますので、試合前から一緒に盛り上がりましょう！」

▼ 球場正面特設ステージ トークショー詳細

・3月27日：出演者トレンディエンジェルたかし、20世紀木本悠斗 アシスタントMC黒木芽依

・3月28日：出演者ぺこぱ アシスタントMC黒木芽依

※追加ゲストやコンテンツの詳細は決まり次第、球団HPにて発表

※天候やそのほかの理由により、イベントの内容変更や中止などの可能性あり