高木ブー、加藤茶の81歳誕生日をペアルック写真で祝福 「現状維持」でのメッセージにファン感動
ザ・ドリフターズの高木ブーが3月2日、自身のInstagramを更新。同じくザ・ドリフターズの加藤茶とのペアルック写真を公開し、誕生日を祝福した投稿が話題となっている。
高木は「１日遅れちゃったけど」「加トちゃん、お誕生日おめでとう」とつづり、写真を投稿。写真には、人気漫画『ワンピース』のイラストが描かれたおそろいのTシャツを着た高木と加藤が並んで写っている。
この写真は、2025年に開催された「結成60周年記念 ザ・ドリフターズ展 〜発掘！5人の笑いと秘宝たち〜」のオープニングイベントで撮影されたものだという。
また高木は、「昨日のイベントは『落選』して、参加出来なかったけど。笑」とコメント。加藤と妻でタレントの加藤綾菜が夫婦で出演したイベント「ご自愛市spring2026『元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣』」に落選していたことも明かした。
投稿の最後には「いつも言ってるけど、『現状維持』で頑張ろうね」と長年の仲間である加藤へエールを送り、「皆さんも引き続き、応援して下さい」「よろしくお願いします」とファンへ呼びかけた。
この投稿には
「仲良し！！」
「お二人を見させてもらって嬉しいです」
「ずっとお元気で居てください」
「２人の姿にホッコリしました」
などの声が寄せられている。