双子の母・ヘラヘラ三銃士ありしゃん、初節句の料理ズラリ豪華食卓が話題「お店かと思った」「すごいご馳走」
【モデルプレス＝2026/03/05】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが3月3日、自身のInstagramを更新。初節句の食事風景を公開した。
【写真】双子出産33歳YouTuber「お店かと思った」豪華ちらし寿司・ホールケーキなどズラリ並んだ食卓
ありしゃんは「初節句 すくすく育ちますように」とつづり、双子の娘の初節句祝いを行った様子を公開。「ちらし寿司と巻物は鮨ふくながさんに作って頂きました」と記しており、桜の花が飾られたテーブルに寿司や桃の節句のケーキ、桜餅などの豪華な料理がズラリと並んでいる。
この投稿には「豪華すぎてお店かと思った」「すごいご馳走」「素敵な初節句」「愛情たっぷり」「彩りが綺麗」などといった声が寄せられている。
ありしゃんは、2024年12月22日、年下の一般男性との結婚、妊活を経て二卵性の双子を妊娠したことを発表。2025年6月4日には帝王切開で男女の双子を出産したことを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】