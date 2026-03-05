タレントの堀ちえみさんが2026年3月4月にブログを更新し、かねて公表している「腰椎すべり症」について「めちゃくちゃ痛いのに名前のせいで、なんか軽く聞こえてしまうなぁ...」などと率直な思いを伝えた。

「酷くなるとホント、半端な痛みではないんだけど」

堀さんは「病名が軽すぎて損した気分...になるなぁ」と題したブログエントリーを公開し、近況を「腰の痛みがやわらいだので、もうやっと動き回れてます」と報告した。主治医からは持病の「すべり症」が悪化していないか、経過観察の必要を伝えられたとし、堀さんは「痛みが治まっただけで すべり症が何もしないで、治る訳はないですからね」と受け止めた。

一方で、今回の痛みの強さで「つくづく感じたことのひとつ」として、「『すべり症』って病名が、なんか痛みと伴わないなと」とし、

「本格的なすべり症の痛みって、めちゃくちゃ痛いのに名前のせいで、なんか軽く聞こえてしまうなぁ...聞こえ方によっては、ちょっと損した気分になる」

と本音をこぼした。「家族も職場もそれほど深刻に受け止めてなかったり笑 そんなことないか」と自らツッコミを入れつつ、下記のようにも呼びかけた。

「酷くなるとホント、半端な痛みではないんだけど。『すべり症』って... あ、そんなこと、どうでもよいけど笑 皆さんの周りにすべり症と診断された方がいらっしゃったら、酷くならないよう気をつけてあげてくださいね。相当痛いですから」