【LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス】 【LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス＆コンテナケースセット】 3月6日 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス」と「LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス＆コンテナケースセット」を通販サイト「タカラトミーモール」にて3月6日に予約受付を開始する。

本商品は「爆球連発!!スーパービーダマン」よりキングビーダーズの伊集院圧政が使うビーダマン「ケーニッヒケルベロス」を「LEGACYSOUL」シリーズで立体化したもの。

「ケーニッヒケルベロス」はビーダマ発射口のパワーリングを調整することで、ドライブ、バックスピンなどの変化球を発射することができる。本体を包むようなOSギアによってカスタム性も向上している。

また、コンテナケースはディスプレイケースとして扱えるほか、ターゲットとしても活用できる。

