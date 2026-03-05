「LEGACYSOUL」シリーズより「スーパービーダマン ケーニッヒケルベロス」が3月6日にタカラトミーモールにて予約開始
【LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス】 【LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス＆コンテナケースセット】 3月6日 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス」と「LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス＆コンテナケースセット」を通販サイト「タカラトミーモール」にて3月6日に予約受付を開始する。
本商品は「爆球連発!!スーパービーダマン」よりキングビーダーズの伊集院圧政が使うビーダマン「ケーニッヒケルベロス」を「LEGACYSOUL」シリーズで立体化したもの。
「ケーニッヒケルベロス」はビーダマ発射口のパワーリングを調整することで、ドライブ、バックスピンなどの変化球を発射することができる。本体を包むようなOSギアによってカスタム性も向上している。
また、コンテナケースはディスプレイケースとして扱えるほか、ターゲットとしても活用できる。
明日3/6より予約開始予定！- T-SPARK 公式 (@tspark_official) March 5, 2026
■LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス
■LEGACYSOUL スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス＆コンテナケースセット
※日本と海外で販売しますが、日本は自社ECのみの限定販売です。 pic.twitter.com/xPyufWY6Lo
(C) TOMY (C)今賀俊／小学館