GLAY・TAKURO＆岩堀せり夫妻、寝そべり“密着”2ショット NYで撮影された1枚に「絵になりすぎ」「和製ジョンレノン＆オノヨーコ」と反響
モデルの岩堀せり（48）が5日、自身のインスタグラムを更新 。夫でロックバンドGLAYのギタリスト・TAKURO（54）との“しゃれた”2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「和製ジョンレノン＆オノヨーコ」TAKURO＆岩堀せり夫妻の寝そべり“密着”2ショット
岩堀は「ニューヨークで @saraimari724 が突然撮ってくれた写真」とつづり、知人カメラマンによりニューヨーク滞在中に撮影されたという1枚を投稿。モノクロの芸術的な仕上がりで、クラシカルなソファに2人がリラックスした様子で身を横たえている。
手でほほを支えながら寝そべるTAKUROの背後から、岩堀が愛おしそうにおおいかぶさるようにして密着。2人の凛とした表情と、窓から差し込む柔らかな光が印象的な写真となっている。
この投稿にファンからは、「めっちゃいい写真」「ポスターのよう」「オシャレすぎます」「うっとり」「絵になりすぎます」「和製ジョンレノン＆オノヨーコ」など、絶賛するコメントが続々と寄せられている。
