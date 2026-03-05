益若つばさ、17歳息子と大阪旅行満喫 “仲良し”2ショットを大量公開「えっ!?恋人みたい」「まじで国宝級の可愛さ」
モデルでタレントの益若つばさ（40）が4日、自身のインスタグラムを更新。17歳の息子と大阪旅行に出かけたことを明かし、仲良く満喫する様子を写真で公開した。
【写真】「えっ!?恋人みたい」大阪を満喫する益若つばさと17歳息子の2ショット
益若は「息子と大阪に行きました 公園でたこ焼き食べました」とつづり、16枚の写真をアップ。新大阪駅での2ショットや、公園でたこ焼きを楽しむ様子などを披露している。
投稿では、「My ootd」「My son's ootd」と題して、自身と息子のコーディネートを紹介。トップスやアウター、バッグなどのブランドを記した。
コメント欄には「仲良し親子」「楽しそう」「まじで国宝級の可愛さ…」「彼女感」「えっ!?恋人みたい」「コーデも可愛い」などの声が寄せられている。
益若は2007年に結婚。翌年4月に長男を出産した。
