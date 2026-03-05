渋谷凪咲が“大事にしている言葉” アンミカの言葉と一緒「確信に変わりました」
元NMB48で俳優・タレントの渋谷凪咲（29）が5日、大阪・大丸心斎橋店でSABON『White Tea Celebration』POP UP SHOP開催を記念した記者発表会に出席した。
【全身ショット】大胆な背中見せ！グリーンのドレス姿を披露した渋谷凪咲
ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、春を祝う限定コレクション『White Tea Celebration』を発売し、同日より5月5日までの2ヶ月間、大丸心斎橋店でPOP UP SHOPをオープンする。
渋谷は、限定コレクションの世界をイメージした淡いグリーンのドレスに身をまとい、地元・大阪に降臨。胸元などデコルテが開いたデザインで、背中もあらわ。美しい肩甲骨が際立った。
POP UP SHOPでは、スペシャルコンテンツとして「ポジティブ占い Powered by アンミカ」と題し、アンミカのポジティブワードが書かれたカードがもらえる。渋谷には「DREAM 置かれた場所で咲く。いろんな花があって良い。自分らしく咲こか」の言葉が贈られた。
渋谷は「まさに今、自分が大事にしている言葉」と感激し、「どんな場所にいても、自分さえ自分らしく咲き続けていたら、自分の望む場所に行けると信じて、これからも頑張っていこうと思っていた」としみじみ。「思っていた言葉をアンミカさんに届けていただいて、確信に変わりました」と語っていた。
