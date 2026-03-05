俳優の橋本愛が自身のInstagramを更新し、ばっさりとカットしたショートヘアの新ヘアスタイルを披露した。

投稿された写真は全6枚で、グレーのVネックニットに黒インナーを合わせたリラックスした装いで、目元を隠すように俯いた笑顔のアップや、指でハートをつくる姿が投稿された。窓の前で物思いにふけるようなショットや、口元に手を添えたミステリアスな一枚も収められている。

橋本はキャプションで「髪切った♡どう？」と軽やかに問いかけたあと、「なんだか世界を見渡すと悲しくて悲しくて うまく笑えない日々だけれど 少しずつ小さな幸せを抱き寄せて なんとか生きていくしかないね」と率直な心境を綴った。さらに「ちゃんと知って たとえ間違えてもまた学び直して どんな人の命も奪わせたくない」と社会に向けた真摯な思いを記し、「こんな世の中でも 少しでもくすっと笑ってもらえたらいいなって それが表現の、ひとつの価値であり意味だと思うから がんばるよ～」と表現者としての決意をにじませている。

橋本は2025年、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で蔦重（横浜流星）の妻・てい役を好演。2026年1月には30歳の誕生日に約13年半ぶりの写真集『MOOD BOARD：』を発売し、4月からはドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で佐藤二朗とダブル主演を務める。（文＝リアルサウンド編集部）