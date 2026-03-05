＜速報＞今季初戦の渋野日向子がパー発進 西村優菜、原英莉花らはこのあとスタート
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米女子ツアー、春のアジアシリーズ最終戦となる中国大会が開幕し、第1ラウンドが進行している。今季初戦となる渋野日向子は、日本時間午後0時56分に1番パー4からティオフ。パーで2026年をスタートさせた。
【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化が
ティショットはフィアウェイ左へ。2打目をグリーン手前にオン。段越えのバーディパットを約1メートルに寄せて、2パットのパー発進とした。米5年目の渋野は昨季、ポイントランキング104位でカテゴリー1（シード権）を逃し、Qシリーズ（米最終予選会）に出場。今大会にはリザーブとして待機していたが、約2週間前に繰り下がりで出場枠へ滑り込んだ。クラブ契約フリーとなって2年目の今季は、ウッド類をテーラーメイドの最新モデルに刷新して臨む。「スタートダッシュがすごく大事」と話していたとおり、初日からいいスタートを切りたい。渋野と同じく今季初戦の西村優菜は午後1時29分、昨季下部ツアーから出場権を手にし、今季初戦の原英莉花は午後2時2分にスタート。笹生優花、馬場咲希も午後組でプレーする。今大会は日本勢9人が出場。古江彩佳は「68」をマークし、4アンダー・3位タイ。ディフェンディングチャンピオンの竹田麗央、今季初戦のツアールーキー・櫻井心那は1アンダー・15位タイ、笹生優花と吉田優利はイーブンパー・27位タイにつけている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
