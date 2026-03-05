金田久美子が今年のツアーの相棒をお披露目 抜群の存在感に「バッチリかわいくてアガル」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。2026年シーズンをともに戦う新しいキャディバッグを披露した。
【写真】今年のツアーをともに戦う相棒たちと一緒に
カラフルな色彩の中、アルファベットが大胆に配されたデザインは、手にしたバッグもヘッドカバーもサンバイザーもお揃い。「今年もバッチリかわいくてアガル」と金田も、すっかりお気に入りの様子だ。そして「明日から開幕戦。今年は応援してくれてるみんなをドキドキワクワクさせれるプレーがしたい」と意気込みを記すと、「応援よろしくお願い致します！」とファンに呼び掛けていた。投稿の最後では「パパ、今年も変わらず気合い入れて応援してね！オス！」と、昨年11月に亡くなった父親に声をかけていた。愛犬たちとお墓参りに行った写真も公開されていたが、そこにも「パパに会いに来る日は必ず晴れてる お空から見守っててね だいすき」との思いを記していた。投稿を見たファンからは「くみちゃんなら絶対絶対うまくいく」「頑張っていきましょう」「満足いくプレーたくさんできますように」など、数多くの応援コメントが寄せられていた。
