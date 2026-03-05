渋野日向子が今季初戦を前に動画で意気込みを投稿 「元気いっぱいで頑張ります」と笑顔でVサイン！
渋野日向子のマネジャーが公式インスタグラムを更新。渋野にとっての今季初戦、3月5日に中国・海南島で開幕する米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」を目前に、本人からのメッセージを動画で投稿した。
【動画】シブコが笑顔でVサイン！ 今季の意気込みを楽しそうに語る
動画に登場した渋野は「2026年、今シーズン開幕します。元気いっぱいで頑張ります。応援よろしくお願いします！」と話すと、Vサインでポーズ。動画の途中では撮影するマネジャーのこらえきれない小さな笑い声も聞こえてきて、和やかな雰囲気が伝わってきた。マネジャーも「2026年シーズンが開幕します 今シーズンもたくさんの 温かいご声援をよろしくお願い致します！」とファンに呼び掛けた。そして「たくさん挑んで たくさん闘って たくさん笑って たくさんの皆さんに会えますように」と新しいシーズンに向けての目標を記していた。投稿を見たファンからは「待ってました〜」「今年も変わらず応援してます」「笑顔素敵です」「今年は嬉し泣き沢山して下さい」など、温かい声援が数多く寄せられていた。渋野の昨年は23試合に参戦して予選通過は10回。CMEグローブポイントランキングは104位でカテゴリー１のシード権（80位以内）を逃してしまった。そこで最終予選会に出場して6日間72ホールを戦い抜き、今年の出場権を獲得した。今大会もリザーブとして待機していたが2週間ほど前に出場枠が下りてきた。渋野が参戦できる試合は制限されてしまうことや、シーズン中のリシャッフルの対象にもなるため、出場できる試合では確実にポイントを稼いでいかなくてはならない。渋野のシーズンがいよいよ開幕する。
