女優檀れい（54）が5日、インスタグラムを更新。独立を発表した。

檀は「この度私檀れいは長らくお世話になりました太田プロダクションを退所し独立することとなりました。いつも私を支え、共に走って下さった事務所の皆さん、マネージャーさん、今まで本当にありがとうございました!心より感謝申し上げます」と報告した。

「宝塚を退団して20年 私はこれまでたくさんの方々、たくさんの作品に出逢い生かされてきました。まだまだ時間があると思っていた人生も折り返し地点を過ぎた今残りの人生を考えた時に私はあとどれだけの事を皆さまにお届けすることができるのだろうか、私はどう歩んでいくべきだろうかとより深く考えるようになりました」と独立に至った心境を明かした。

「『一度きりの人生、思う存分生きていきたい 挑戦を恐れず自分の足で歩み成長していきたい』私の心の中にあるそんな想いが次の私の新しい一歩となりました。全てを希望の光に変えて軽やかにしなやかに私だけの道を歩んで行きたいと思います。皆さまこれからもどうぞよろしくお願い申し上げます。檀れい」と呼びかけた。