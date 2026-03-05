日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（36）が4日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時20分＝関西ローカル）に出演。これまでで最も高価な買い物について明かした。

番組の中で、野球をしている大阪の子どもたちから中田氏への質問を募集。「今までに買ったもので一番高いものは何ですか？」という質問が寄せられた。

生涯年俸が推定30億円超とも言われる中田氏は、「やっぱり家ですけど…一番は。家、車ってなるんじゃないですかね」と回答。家の購入額を「4億はしなかったです」とぶっちゃけ、かまいたち山内健司（45）が「すごい額…」と苦笑いを浮かべた。

さらに、中田氏はその購入方法について「一括で。ローンというのはいまだに経験したことがない」とサラリと明かし、スタジオからは「えーっ！」と一斉に叫び声があがった。

その後、中田氏が「あっ、1つローンありました。携帯だ」と思い出すと、ココリコ遠藤章造（54）が「4億の家はキャッシュで、スマホはローン？ 寸法合わへん」とツッコミ。

山内が「僕らはローンだらけ。78歳ぐらいまで漫才しないといけないような状態」と嘆くと、遠藤も「俺も75まで（持ちネタの）ホホホイせなあかんから。大変やで」と同調し、中田氏は大笑いしていた。