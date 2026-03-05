声優木村昴（35）が4日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。週8で生放送の番組に出演し、飲みの場が減ったことを明かした。

木村は同局系「おはスタ」（月〜金曜午前7時5分）のほか、日本テレビ系「ヒルナンデス」（午前11時55分）の木曜レギュラー、NHK総合「土スタ」（土曜午後1時50分）の週替わりMC、中京テレビ「ぐ〜たくさん」（日曜午前9時55分）のMCとしてそれぞれ出演している。

木村は「おはスタ」の日のルーティンを明かし、「5時に起きます。（前日寝るのは）10時目標です」と明かした。

朝のラジオでパーソナリティーを務めるパンサー向井慧は「夜ご飯に行く、飲みに行く、が格段に減りません？」と質問した。

木村は「全く行かないですね」と答え、「僕は気にしないんですよ。友だちには『次の日あっても誘ってね』って。10時目標にしてますけど、1時でも2時でもいいんですよ。次の日にそんなに影響しないから。俺はいいよって言ってるんですけど、周りが『次の日おはスタあるしなぁ』って言って、だんだん気を使って誘われなくなり、今ゼロになりました」と語った。

春日は「1人で帰って、行きつけのお店があるとか？」と質問するも、木村は「前まではありましたけど、もう行かないですね」と答えた。

向井は「誰ともつるまないジャイアン見たことない」と木村の代表的な役に例えてイジった。

木村は「本当、一人リサイタルで…」と苦笑いした。