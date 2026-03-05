【amiibo メタナイト&デビルスター（カービィのエアライダーシリーズ）】 3月5日 発売 価格：6,600円 【amiibo デデデ大王&タンクスター（カービィのエアライダーシリーズ）】 7月2日 発売予定 3月5日 予約受付開始 価格：7,700円 【amiibo ソードカービィ&ドラグーン（カービィのエアライダーシリーズ）】 【amiibo ノワールデデデ&ハイドラ（カービィのエアライダーシリーズ）】 3月5日 予約受付開始 価格：8,250円

任天堂は「カービィのエアライダー」より、「amiibo メタナイト&デビルスター（カービィのエアライダーシリーズ）」を3月5日に発売した。価格は6,600円。

これに伴い、3月5日12時から10日12時までゲーム内イベント「デビルスターで逆襲」を開催している。強化された「デビルスター」が登場し、「メタナイト」を選ぶと通常より強化される他、「空中戦艦ハルバード」の登場確率が高まるという。

また「amiibo デデデ大王&タンクスター（カービィのエアライダーシリーズ）」を7月2日に発売する。価格は7,700円で、3月5日に予約受付を開始した。ゲーム内ではプッシュをすると滑走形態が変わるが、amiiboでは接地形態、滑走形態を付け替えて楽しめる。

「amiibo ソードカービィ&ドラグーン（カービィのエアライダーシリーズ）」と「amiibo ノワールデデデ&ハイドラ（カービィのエアライダーシリーズ）」の予約受付も開始している。価格はどちらも8,250円。迫力ある造形で2機のマシンと2体のライダーを再現しており、乗せ替えも可能となっている。

「カービィのエアライダー」のamiiboシリーズは、ライダーとマシンを乗せ替えて遊べるのが特徴。乗せ替えた情報はゲーム内に反映される他、通常のamiiboと比べてサイズが大きい。

(C)Nintendo / SORA

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.