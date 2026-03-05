TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』メインPV第2弾公開！EDテーマは吉乃「DEAD OR LOVE」に決定！
シリーズ累計100万部突破！『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』がTVアニメ化！本作は、ももよ万葉・三登いつきが手掛ける原作小説（SQEXノベル）と、ながと牡蠣が手掛ける同名コミックス（マンガUP！）で展開されている大人気シリーズで、武闘派令嬢による婚活ラブコメディを描いた作品。
この度、TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』（略称：『逃げ釣り』）の放送情報が解禁となった。2026年4月1日(水) 24:00よりTOKYO MX、BS11にて放送開始となる。
放送に先駆けて、メインPV第2弾を公開！本作のエンディング情報が解禁となった。
TVアニメ『逃げ釣り』のEDテーマは、注目のアーティスト・吉乃が歌う「DEAD OR LOVE」に決定！ドラマティックなエンディングテーマが作品世界を鮮やかに彩る。メインPV第2弾では、EDテーマの一部が初解禁！さらに吉乃よりオフィシャルコメントも到着した。
TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』（『逃げ釣り』）は、2026年4月1日（水）24:00より、TOKYO MX、BS11にて放送開始！ 今後の続報に乞うご期待！
＜吉乃 オフィシャルコメント＞
皆さん、こんにちは。
TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』エンディングテーマを担当いたします、吉乃です。
今回エンディングテーマを担当するということで、歌い手として大変光栄に思います。
『DEAD OR LOVE』はボーカロイド楽曲を中心に活躍している作曲家ユニットの『ひとしずく×やま△』さんに制作していただきました。
『ひとしずく×やま△』さんの楽曲は、一つの演劇を見終わったかのような充実感とボリューム感が特徴だと個人的に思っているのですが、そんなお二人の魅力がギュッとつまった一曲になっています。
コメディ要素がちりばめられた、すごく自由度の高いジャジーでカッコ良い楽曲で、私も精いっぱい歌いましたので、ぜひ、作品とあわせて楽しんでいただけますと幸いです。
<プロフィール>
歌い手。2019年より歌ってみたの動画投稿で活動を開始。
2024年1月に初となるライブ「吉乃 1st COVER LIVE “カサブランカ”」を恵比寿ガーデンホールにて開催。
そして2回目のライブ開催にして初のツアーとなる「吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 “爪痕”」を名古屋·福岡·大阪·東京各都市のZeppにて開催。
2024年10月にポニーキャニオンよりメジャーデビュー。
2025年1月にMajor 1st Album『笑止千万』をリリース。さらに同年8月29日にZepp Hanedaにてオリジナル楽曲を引っさげた「吉乃 1st LIVE “逆転劇“」を開催。
●作品情報
TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』
2026年4月1日（水）よりTOKYO MX、BS11にて放送開始
TOKYO MX 毎週水曜24:00〜
BS11 毎週水曜24:00〜
＜イントロダクション＞
「……それはいきなりの婚約破棄で幕を開けた」
武道の名家であるアンノヴァッツィ公爵家の令嬢マリーア（通称：ミミ）は、末っ子ながらに「武術の才能」を見出され、跡取りとして育てられた。しかし、弟が生まれたことにより急遽その役目を降りることに…。
父からなるべく優良物件の婿を探せと命じられたものの、ムーロ王国内の目ぼしい貴族子息たちはすでに予約済み。
そこで遠縁の親戚 アイーダを頼って隣国のルビーニ王国へ留学し婚活に励んでいたところ、王立学園の卒業パーティーの場で初対面の王子レナートから身に覚えのない婚約破棄を宣言されてしまう――！
婚約もしていないのに婚約破棄されたマリーアの婚活の行方とは…！？
武闘派令嬢のドタバタラブコメディ開幕！！
【STAFF】
原作：
＜小説＞ももよ万葉・三登いつき（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）
＜漫画＞ながと牡蠣（マンガUP！／スクウェア・エニックス刊）
監督：オグロアキラ
シリーズ構成：横手美智子
キャラクターデザイン：鈴木勇
アクション作監：大田香菜子
美術監督：李小苗（スタジオちゅーりっぷ）
色彩設計：篠原真理子
CGディレクター：井口光隆
撮影監督：川井朝美
編集：右山章太
音響監督：大寺文彦
音楽：橋口佳奈、濱田菜月
オープニングテーマ：HoneyWorks feat.鈴木愛理「誓いはキュンと。」
エンディングテーマ：吉乃「DEAD OR LOVE」
アニメーション制作：TROYCA
【CAST】
マリーア・アンノヴァッツィ：芹澤優
レナート・ディ・ルビーニ：田丸篤志
アイーダ・アメーティス：早見沙織
プラチド・ディ・ルビーニ：梅田修一朗
ライモンド・チガータ：八代拓
イレネオ・マルケイ ：花江夏樹
エレオノラ・カシャーリ（CV: 前田佳織里 ）
ロザリア・ピノッティ：大久保瑠美
©ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会
