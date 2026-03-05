TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』メインPV第2弾公開！EDテーマは吉乃「DEAD OR LOVE」に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シリーズ累計100万部突破！『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』がTVアニメ化！本作は、ももよ万葉・三登いつきが手掛ける原作小説（SQEXノベル）と、ながと牡蠣が手掛ける同名コミックス（マンガUP！）で展開されている大人気シリーズで、武闘派令嬢による婚活ラブコメディを描いた作品。

この度、TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』（略称：『逃げ釣り』）の放送情報が解禁となった。2026年4月1日(水) 24:00よりTOKYO MX、BS11にて放送開始となる。

放送に先駆けて、メインPV第2弾を公開！本作のエンディング情報が解禁となった。

TVアニメ『逃げ釣り』のEDテーマは、注目のアーティスト・吉乃が歌う「DEAD OR LOVE」に決定！ドラマティックなエンディングテーマが作品世界を鮮やかに彩る。メインPV第2弾では、EDテーマの一部が初解禁！さらに吉乃よりオフィシャルコメントも到着した。

TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』（『逃げ釣り』）は、2026年4月1日（水）24:00より、TOKYO MX、BS11にて放送開始！ 今後の続報に乞うご期待！

＜吉乃 オフィシャルコメント＞



皆さん、こんにちは。

TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』エンディングテーマを担当いたします、吉乃です。

今回エンディングテーマを担当するということで、歌い手として大変光栄に思います。

『DEAD OR LOVE』はボーカロイド楽曲を中心に活躍している作曲家ユニットの『ひとしずく×やま△』さんに制作していただきました。

『ひとしずく×やま△』さんの楽曲は、一つの演劇を見終わったかのような充実感とボリューム感が特徴だと個人的に思っているのですが、そんなお二人の魅力がギュッとつまった一曲になっています。

コメディ要素がちりばめられた、すごく自由度の高いジャジーでカッコ良い楽曲で、私も精いっぱい歌いましたので、ぜひ、作品とあわせて楽しんでいただけますと幸いです。

<プロフィール>

歌い手。2019年より歌ってみたの動画投稿で活動を開始。

2024年1月に初となるライブ「吉乃 1st COVER LIVE “カサブランカ”」を恵比寿ガーデンホールにて開催。

そして2回目のライブ開催にして初のツアーとなる「吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 “爪痕”」を名古屋·福岡·大阪·東京各都市のZeppにて開催。

2024年10月にポニーキャニオンよりメジャーデビュー。

2025年1月にMajor 1st Album『笑止千万』をリリース。さらに同年8月29日にZepp Hanedaにてオリジナル楽曲を引っさげた「吉乃 1st LIVE “逆転劇“」を開催。

●作品情報

TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』

2026年4月1日（水）よりTOKYO MX、BS11にて放送開始

TOKYO MX 毎週水曜24:00〜

BS11 毎週水曜24:00〜

＜イントロダクション＞

「……それはいきなりの婚約破棄で幕を開けた」

武道の名家であるアンノヴァッツィ公爵家の令嬢マリーア（通称：ミミ）は、末っ子ながらに「武術の才能」を見出され、跡取りとして育てられた。しかし、弟が生まれたことにより急遽その役目を降りることに…。

父からなるべく優良物件の婿を探せと命じられたものの、ムーロ王国内の目ぼしい貴族子息たちはすでに予約済み。

そこで遠縁の親戚 アイーダを頼って隣国のルビーニ王国へ留学し婚活に励んでいたところ、王立学園の卒業パーティーの場で初対面の王子レナートから身に覚えのない婚約破棄を宣言されてしまう――！

婚約もしていないのに婚約破棄されたマリーアの婚活の行方とは…！？

武闘派令嬢のドタバタラブコメディ開幕！！

【STAFF】

原作：

＜小説＞ももよ万葉・三登いつき（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）

＜漫画＞ながと牡蠣（マンガUP！／スクウェア・エニックス刊）

監督：オグロアキラ

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン：鈴木勇

アクション作監：大田香菜子

美術監督：李小苗（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：篠原真理子

CGディレクター：井口光隆

撮影監督：川井朝美

編集：右山章太

音響監督：大寺文彦

音楽：橋口佳奈、濱田菜月

オープニングテーマ：HoneyWorks feat.鈴木愛理「誓いはキュンと。」

エンディングテーマ：吉乃「DEAD OR LOVE」

アニメーション制作：TROYCA

【CAST】

マリーア・アンノヴァッツィ：芹澤優

レナート・ディ・ルビーニ：田丸篤志

アイーダ・アメーティス：早見沙織

プラチド・ディ・ルビーニ：梅田修一朗

ライモンド・チガータ：八代拓

イレネオ・マルケイ ：花江夏樹

エレオノラ・カシャーリ（CV: 前田佳織里 ）

ロザリア・ピノッティ：大久保瑠美

©ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会

