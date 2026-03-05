国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ」にて子育て世帯に、「入園準備のリアル＆新生活を乗り切るサービスランキング」について１月に５２２人にアンケート調査を実施した。

幼稚園や保育園の入園前の子どもの様子や子どもが不安に感じていること、保護者が子供の入園前に感じていた不安、さらに新生活に向けて導入した家電・サービスなどについて調査。すると、子どもの気持ちとともに、保護者の具体的な心配ごとが明らかになった。

▼入園前の子供、半数が「入園のことはあまり分かっていないようだった」（５１．２％）

▼入園前の子供の心配１位「行きしぶらないか？」（５７．６９％）

▼入園前の親の心配１位「登園しぶりや疲れへの対応・相談」（５０．４８％）

▼入園時に導入検討した家電・サービス１位「宅配サービス」（３１．１５％）

▼お助けサービス導入に家族も「大賛成」が約７割で最多

今回の調査からは、入園前の子どもの多くが状況を十分に理解していない一方で、保護者は子どもの心身の変化をもっとも心配していることが明らかになった。また、新生活に向けて特別な家電やサービスを導入しない家庭も多い一方で、導入する場合は「家事負担の軽減」や「急な体調不良への備え」といった実用的な目的が中心だった。