テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は５日、この日開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について報じた。

６日に初戦の台湾戦を迎える日本代表「侍ジャパン」が５日に会場の東京ドームで練習を行い、大谷翔平（ドジャース）らが会見に臨んだことをＶＴＲとともに紹介。また対戦する台湾代表が２０２４年「プレミア１２」の決勝で日本を破って優勝した世界ランク２位の強豪で、細かい守備や走塁など日本から指導者を呼び寄せるなど日本野球を参考にして力をつけてきたことを伝えた。

これにコメンテーターの慶大・中室牧子教授は「（台湾代表には）スターがいないということを言われたりするらしいんですけれども、実はスポーツ経済学の中にはスポーツの分析をやっている分野もあるのですが、その研究によるとスターがいるチームは必ずしも勝率が高くないという研究もある」とコメント。そして「なぜかというと戦術がその（スター）選手に依存した形になっていて戦術をゆがめてしまったりとか、弱点を補うことができなかったりするという話がある。比較的サッカー、ＮＢＡのデータが多いのですが、野球の研究でも実は選手間の給与格差が大きいと勝率が低いというような研究もある」と説明した。

また「バスケットボールの研究は特に面白くて、スター選手が多すぎるチームほど勝率が下がるというふうに言われていて、これをスポーツ経済学では『Ｔｏｏ ｍｕｃｈ ｔａｌｅｎｔ ｅｆｆｅｃｔ』才能過剰効果と言われることがあるんです」と加えた。

それでも「会見を見ていても大谷選手ってスターなのに、いつも『チームとして』とおっしゃいますよね。改めて希有（けう）な選手だなと思うし、スターがいるけれどチームとしての勝率が高いというのを今回の侍ジャパンの中でぜひ見せてもらいたいなと私としては思っています」と語った。