しっとり仕上がる！鶏むね肉の「チーズマヨカレー焼き」が下味不要で楽ちん

毎日の献立作り、悩ましいですよね。そこで、クックパッド編集部が旬食材や身近な材料を使って「簡単・ボリューム」を考慮した献立を提案します！ がんばらなくても、メニューを真似るだけで、からだが喜ぶ健康的な食事が完成しますよ。

毎日の食卓の味方、鶏むね肉。今日はそんな鶏むね肉で作る「チーズマヨカレー焼き」の献立をご紹介します。子どもも喜びそうな味付けで、定番料理に加えたい1品ですよ。

鶏むね肉のチーズマヨカレー焼き

ミキサーなしで作るポタージュ

セロリとハムのサラダ

ポリ袋で味付け簡単

鶏むね肉はそぎ切りにします。ポリ袋に、カレー粉、小麦粉、粉チーズ、パセリなどを入れ、ここに鶏むね肉もイン。チャッチャッとふり、全体にまぶしつけます。フライパンにマヨネーズを入れて、鶏むね肉を焼いたらできあがり。あらかじめ、粉チーズやカレーで味付けしておくことで、しっかりおいしいおかずに。漬けこまなくてもしっとり仕上がります。

野菜たっぷり副菜

ブロッコリーをまるごと1個使うポタージュは、ミキサー不要で作れます。ポタージュにすることで、たっぷりと食べられますね。鍋にブロッコリーを入れて煮て、泡立て器などでくずしながら温めればポタージュの完成です。

サラダはデリ風に。セロリやハム、玉ねぎなどを、レモン汁、鶏ガラスープの素などで作ったドレッシングで和えるだけ。ハムを入れることで、彩りとともにたんぱく質もプラスできます。

子どもが喜んでくれそうな鶏むね肉の「チーズマヨカレー焼き」の簡単献立をご紹介しました。ぜひ、今夜の献立の参考にしてみてください。（TEXT：若子みな美）