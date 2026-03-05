覆面ホラーミステリー作家・雨穴『変な地図』、シリーズ4作目の累積売上50万部突破「とてもうれしく思います」【オリコンランキング】
覆面ホラー作家・雨穴氏の2年ぶりとなる最新作『変な地図』が、3月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で週間0.7万部を売り上げ、20位にランクイン。累積売上は50.3万部となり、50万部を突破した。雨穴氏の作品が同ランキングで累積売上50万部を達成するのは、『変な家』『変な絵』『変な家2 〜11の間取り図〜』に続き、自身通算4作目【※1】となる。
【動画】ホラー作家・雨穴、初の記者会見を開催 外国人記者を前に突然踊りだす“奇行”
本作は、「オリコン年間“本”ランキング 2024」においてBOOK・文庫の2冠【※2】を達成した「変なシリーズ」の最新作。
2025年10月末の発売直後、2025年11月10日付で週間12.6万部を売り上げ、文芸書ジャンル1位に初ランクインすると、12月1日付まで4週連続で1位をキープ。その後も2026年1月5日付で1位に返り咲き、2月2日付まで5週連続で1位を記録した。
最新3月９日付までに通算9週で1位を獲得しているほか、「オリコン週間BOOKランキング」においても、2025年11月10日付〜12月1日付（4週連続）、2026年1月12日付の通算5週で1位を獲得している。
著者・雨穴氏の作品は、物語と密接に結びついた「図版」や「絵」がナゾを解く手がかりとなる“マンガ小説的作風”が特徴。『変な絵』がイギリスの賞で最終候補にノミネートされるなど、過去作でも自身が手がけた図版が多数収録されている。
今作ではその特徴をさらに進化させ、「小説」と247点以上の「地図」や「図版」で構成された“マップ・ミステリー”として展開。本に親しみの少ない層でも、物語の主人公となり冒険旅行の"新読書体験"を楽しめる一冊。シリーズでおなじみの「栗原さん」が主役となっている。
発行元の双葉社によると電子版を含む総発行部数は累計70万部を超え、世界17ヶ国と地域での出版が決まっている。
■雨穴氏コメント
――『変な地図』は、累積売上50万部を突破しました。率直に今のお気持ちをお聞かせください。
【雨穴】買ってくださった方々、売ってくださった方々への感謝が一番です。前作からだいぶブランクが空いてしまったので、発売前は「もう忘れ去れているんじゃないか」とか「鳴かず飛ばずなんじゃないか」とかいろいろ不安だったのですが……。たくさんの方に手に取っていただけてとてもうれしく思います。
――これまで「家」「絵」と題材にされてきましたが、今回“地図”を選ばれた理由を教えてください。
【雨穴】「旅」を描きたかったからです。読者の方に、主人公と同じ目線で旅路の気分を味わっていただく上で「地図」というアイテムは最適だなと思いました。
――本作にはご自身で手がけた200点以上の地図や図版が収録されていますが、そこに対する思いやこだわりはありますか？
【雨穴】図版をたくさん挟み込む、というのが私の本の特徴なのですが、前作までは「そうはいっても小説なのだから、あまり入れすぎてもいけないな」という遠慮がありました。ただ今回は「作家としての集大成を作る」という意気込みが最初からあったので、あえてブレーキを踏まず、図版を大量に使ってみました。
――YouTubeで第1章を公開するなど、動画と小説を組み合わせた展開をされていますが、そこに対するこだわりや思いはありますか？
【雨穴】本当のことを言うと、複雑な思いはあります。マルチメディア化は楽しいですが、一冊の本ですべてが完結するのが最も美しいと思っていますので。ただ、今の時代に文学を仕事にするなら「知ってもらう」「興味をもってもらう」ための工夫は必要だと思います。そうしないと業界自体が沈んで行ってしまいますから。
――今後の作品で扱ってみたいモチーフやテーマがあれば教えてください。
【雨穴】あるのですが、すごくドロッとしたテーマなので作品に仕立てるまでは口に出さないようにしています。もしいつかドロッとしたテーマの本が出たら「あのとき言っていたあれか」と思ってください。
――弊社は音楽のランキングも発表しているのですが、雨穴さんが最近気になった楽曲や好きなアーティストがいれば教えてください。
【雨穴】サム・フェンダー&オリヴィア・ディーンの「Rein Me In」です。郷愁というか「ああ！あの頃のイギリス…！！」と切なくなります。少し前の曲ですがStray Kids「Walkin On Water」も好きでよく聞いています。邦楽だと、小田和正さんの「ダイジョウブ」が使われている盛岡の駅メロがすごくいいなと思いました。
――最後に、本作を手に取っていただいた方々に一言お願いします。
【雨穴】ありがとうございます。皆様に満足していただけるよう、あらゆる手段と、あるかぎりの知恵をフル活用して『変な地図』この一冊を仕上げました。お楽しみください。
【※1】最新3月9日付での累積売上部数／『変な家』：118.7万部、『変な絵』：87.4万部、『変な家2 〜11の間取り図〜』：84.7万部
【※2】「オリコン年間“本”ランキング 2024」で『変な家2 〜11の間取り図〜』がBOOK1位、『変な家 文庫版』が文庫1位を獲得し、2冠を達成。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
