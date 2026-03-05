ダイアン津田、宮川大輔を軽くイジる「僕に一生ゴルフが勝てない人」 『バーディチャンス〜』で腕前上がる
俳優の吉高由里子、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏、ピン芸人の宮川大輔が5日、都内で行われた『Olive 春のアップデート＆新CM発表会』に登壇した。
【写真】仲良すぎ…！宮川大輔を軽くイジる津田篤宏
吉高は“Oliveの人”、津田は“通帳の人”としてCMに出演。今回、PayPayとの連携が発表され、PayPayのCMに出演する宮川も登場した。宮川を“〇〇な人”と例えることとなり、吉高は「お祭りの人のイメージがあります」とした。
津田は「大輔さんは『僕に一生ゴルフが勝てない人』」と表現し、宮川は「やめろや！」とツッコむ。度々ラウンドするそうだが宮川は「セコいんですよ！番組（東海テレビの『ダイアン津田のバーディーチャンすー』）をやり始めて、グッとうまなった。僕は我流で月に1回ぐらいです。そんなもん勝てるわけないですよ。左肩も壊れてます。古傷もあります。それでもやってるんです。それを、こんな大勢の前で！」と矢継ぎ早にコメントし、津田は大爆笑。最終的には吉高も含めた3人でラウンドを回る約束をしていた。
『Olive』はモバイル総合金融サービス。5日から吉高、津田が出演する新CMがオンエア開始となった。
