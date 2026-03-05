小柳ルミ子、故郷・福岡の“思い出のラーメン”に大号泣！これまで語ることのなかった母とのエピソードも

3月8日（日）、特別番組『羽鳥×指原 ご当地！推しメシツアー コレ福岡に来ないと食べられませんけど！』が放送される。

同番組は、故郷を離れ東京で活躍している各界の著名人たちが激推しする「ご当地推しメシ」に舌鼓を打ちながら、故郷の（秘）トークや推しメシに込められた想いを深掘りする郷愁グルメトークバラエティ。

過去4回放送してきたが、今回の舞台はもつ鍋・焼鳥・とんこつラーメンなど、数々の名物グルメがある福岡県。絶対に外さない福岡グルメ情報とゲストの知られざる地元愛トークに注目だ。

秋山竜次（ロバート）が愛したのは、北九州市小倉北区の「昔ながらの熱々ソース焼きそば」。

幼少期に秋山が祖父と一緒に訪れていた百貨店「小倉井筒屋」。最上階にまるで昭和にタイムスリップしたかのようなエモいお店があり、そこの焼きそばが推しメシだ。

病院通いの帰りによく祖父がご褒美にくれたという北九州名物スイーツも登場する。

小柳ルミ子が愛したのは、福岡市早良区西新の「亡き母とよく訪れた思い出のラーメン」。

生まれてから宝塚音楽学校に入るまでを過ごしたのが西新エリア。帰省しても訪れることがなかった思い出の地に58年ぶりに足を踏み入れる。

厳しかった母が稽古帰りに連れてってくれたのが西新にあるラーメン店。テレビで初めて語るエピソードを交えながら、母と一緒に並んで食べた味に小柳ルミ子が大号泣する。

陣内孝則が愛したのは、福岡市博多区冷泉町の「高校時代に苦楽をともにした同級生が作る福岡で一番おいしいもつ鍋」。

ザ・ロッカーズとして福岡の音楽シーンを牽引し、俳優としても大活躍する陣内。福岡での仕事のときに、芸能人仲間を連れて打ち上げで訪れるのが同級生が経営するお店だ。

もつ鍋・焼鳥・一口餃子など地元民に大人気のお店で、苦しくも楽しかった思い出話に花が咲く。

◆東京でも食べられる福岡グルメ情報も

番組は「コレ福岡に来ないと食べられません！」としているが、実は東京でも食べられる福岡本格グルメが。

紹介するのは、指原が福岡でHKT48にいたときの後輩・村重杏奈。本場で食べる福岡グルメと遜色ない味に、絶対食べに行きたくなること間違いなしだ。