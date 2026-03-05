「おいしい免疫ケア」「アロエヨーグルト」など無料券が大量！3月5日追加のセブン″1つ買うと1つもらえる″がすごい...。

セブン-イレブン各店では、2026年3月5日から11日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。

3月3日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンはこちらから。

「マルちゃん正麺」「チャルメラ」などのインスタント食品も

1つめの対象商品は、カンロ「まるごとしぼった 果物のど飴 白ぶどう 小袋」です。

1個購入すると、「健康のど飴 梅 小袋」「濃いに恋する濃いのど飴 芳醇ぶどう味 小袋」「健康のど飴 たたかうマヌカハニー 小袋」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、東洋水産「マルちゃん正麺 醤油味」。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、明星「チャルメラ しょうゆラーメン」。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、サンヨー食品「サッポロ一番 しょうゆ味」です。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、キリン「おいしい免疫ケア」「おいしい免疫ケア カロリーオフ」「おいしい免疫ケア セラミドプラス」です。

いずれか1本を購入すると、「おいしい免疫ケア」「おいしい免疫ケア カロリーオフ」（各100ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、ダノン「オイコス プロテインドリンク」の「カフェラテ風味」「ストロベリー風味」、「オイコス PROドリンク リッチバニラ風味」（各240ml）です。

いずれか1本を購入すると、「ビオ 脂肪燃焼ヨーグルト ドリンク」「ビオ 脂肪燃焼ヨーグルト ドリンク ブルーベリー」（各100g）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

7つめの対象商品は、森永「ビヒダスプレーンヨーグルト 加糖」「アロエヨーグルト」「焼プリン」。

いずれか1個を購入すると、「ビヒダスプレーンヨーグルト 加糖」「アロエヨーグルト」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも3月12日から25日まで。

今週は、お菓子やヨーグルト、インスタント食品まで、バラエティ豊かなラインアップです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ