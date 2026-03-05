リバーエレク急反騰、「ＫｏＴカット」でＡＩデータセンター特需や防衛関連ニーズ獲得へ

リバーエレテック<6666.T>が３日ぶり急反騰、一時１６％高の６３６円に駆け上がる場面があった。電子機器の制御に使う水晶振動子で高実績を誇る水晶製品専業メーカーで、電子ビーム封止工法などの独自技術で業界他社と一線を画している。



弾性波素子技術を駆使した同社の看板製品「ＫｏＴカット水晶デバイス」は、生成ＡＩの普及加速でニーズが急速に高まっている高速通信や、高度なクオリティが求められる防衛装備分野での重要部材として耳目を集めている。昨年１２月にはＫｏＴカット技術をベーステクノロジーとして、ＡＩサーバーなどに用いられる光トランシーバーの要求スペックに最適化した「ＫＣＲＯ―０５」を開発し、脚光を浴びた経緯がある。防衛・航空宇宙向けにおいても高精度かつ高温環境下での耐久性に優れた水晶製品サプライヤーとして存在感を示しており、高市政権が国策として後押しする重点投資分野で商機を捉える可能性があり、これが投資資金攻勢の拠りどころとなっている。



出所：MINKABU PRESS