ＪＤＳＣがＳ高カイ気配、ＡＷＳジャパンの「フィジカルＡＩ開発支援プログラム」に採択

ＪＤＳＣ<4418.T>が後場に入り買いを集め、ストップ高の８９２円カイ気配となっている。正午ごろ、アマゾン ウェブ サービス ジャパン（東京都目黒区）が提供する「フィジカルＡＩ開発支援プログラム」に採択されたと発表しており、今後の事業展開への期待感から買われているようだ。



同プログラムは、Ｖｉｓｉｏｎ－Ｌａｎｇｕａｇｅ－Ａｃｔｉｏｎ（ＶＬＡ）をはじめとしたロボット基盤モデルの開発を支援する目的で創設されたもの。ＪＤＳＣでは今年２月に「Ｐｈｙｓｉｃａｌ ＡＩビジネス開発室」を設立するなどフィジカルＡＩ分野への注力を強めており、今回の採択により、製造・物流領域を起点としたロボット基盤モデルの開発を加速させるとともに、新たなビジネスモデルの構築を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS