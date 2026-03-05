「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在でＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



５日の東証プライム市場で、コクサイエレが５日ぶりに反発。同社は半導体製造装置を手掛けており、ウエハーを成膜する装置を強みとしている。２６年３月期の連結営業利益は前期比２４．４％減の３８８億円の見通しだが、市場には４００億円台への上方修正観測も出ている。同社は需要が拡大するメモリー向け売上構成比が高いことが追い風となる。米国市場の動向に左右されるが、相場環境が落ち着けば本格的な株価反発も見込まれている。



出所：MINKABU PRESS