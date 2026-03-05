「テンション上がる」「決勝楽しみやな」久保建英も歓喜の輪の中に！試合後の様子にファン大注目！プロ初タイトルに王手
現地３月４日に開催されたコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝の第２レグで、久保建英が所属するレアル・ソシエダは、アスレティック・ビルバオとホームで対戦。先月11日の第１レグに続いて１−０で勝利した。来月18日に行なわれる決勝では、アトレティコ・マドリーと相まみえる。
久保は怪我のためベンチ外だったが、チームに帯同。試合後、白いシャツに黒いジャンパーという服装でピッチ上に姿を見せ、サポーターの声援に応えた。また、ロッカールームでの記念撮影にも加わり、喜びを分かち合った。
この様子は同大会を中継する『U-NEXT』やソシエダのクラブ公式Xで公開され、ファンから「久保建英が歓喜の輪に入ってる写真だけでテンション上がる」「決勝楽しみやな」「タケは復帰してるよね」といった声が続々と上がっている。
24歳の日本代表MFは、１月18日のバルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷。その翌日にSNSを更新し、「怪我で少しの間離脱することになりました。大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」とメッセージを発信したなか、すでにボールを使ったトレーニングを行なっている。
スペイン紙『Mundo Deportivo』は先月末に「朗報だ。当初は２か月の離脱が見込まれていたが、その期間を短縮できるかもしれない」と伝えており、着実に復帰時期が近付いている。プロ初タイトルが懸かる、アトレティコとの大一番には十分間に合いそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベンチ外だった久保も参戦！注目を集めている試合後ムービー
