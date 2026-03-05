Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。原宿を散歩する様子を公開し、注目を集めている。

【画像＆動画】変装なしで原宿を満喫する玉森裕太

■玉森裕太「原宿散歩してました」

玉森は投稿で「みょんみょんと原宿散歩してました」というコメントを添え、12枚の写真を公開。

回転寿司店で食事を楽しむ様子や、カフェのテラス席でドリンクを飲む姿、原宿の街中で撮影されたショットなど、自然体のオフの時間を切り取った写真が並んでいる。

店内では寿司を前に手を合わせる姿や、メニューを真剣な表情で見つめる様子など、飾らない表情を披露。カフェではカメラをじっと見つめる姿や、コースターを目元に当てて遊ぶお茶目なショットも公開されている。

また、原宿の街中で撮影されたカットでは、白シャツに黒のコートを羽織ったスタイリッシュな装いで登場。変装することなく街を歩く姿が印象的な投稿となっている。

リラックスした雰囲気の“散歩ショット”に、ファンからは「どの写真も好きすぎる」「最高にかわいい」「本当に恋」「回転寿司食べてる姿とかレアな感じで嬉しい」「バレないの？」「彼氏感がたまらない」「デートみたい」といった声が寄せられている。

■カフェデート風（？）動画も

■別日には原宿でクレープを食べる姿を公開