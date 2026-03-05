玉森裕太が“変装なし”で原宿へ！回転寿司＆カフェ満喫、街中を堂々と歩く姿に「バレないの？」「彼氏感がたまらない」「最高にかわいい」の声
Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。原宿を散歩する様子を公開し、注目を集めている。
■玉森裕太「原宿散歩してました」
玉森は投稿で「みょんみょんと原宿散歩してました」というコメントを添え、12枚の写真を公開。
回転寿司店で食事を楽しむ様子や、カフェのテラス席でドリンクを飲む姿、原宿の街中で撮影されたショットなど、自然体のオフの時間を切り取った写真が並んでいる。
店内では寿司を前に手を合わせる姿や、メニューを真剣な表情で見つめる様子など、飾らない表情を披露。カフェではカメラをじっと見つめる姿や、コースターを目元に当てて遊ぶお茶目なショットも公開されている。
また、原宿の街中で撮影されたカットでは、白シャツに黒のコートを羽織ったスタイリッシュな装いで登場。変装することなく街を歩く姿が印象的な投稿となっている。
リラックスした雰囲気の“散歩ショット”に、ファンからは「どの写真も好きすぎる」「最高にかわいい」「本当に恋」「回転寿司食べてる姿とかレアな感じで嬉しい」「バレないの？」「彼氏感がたまらない」「デートみたい」といった声が寄せられている。