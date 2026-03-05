5日13時現在の日経平均株価は前日比829.70円（1.53％）高の5万5075.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1434、値下がりは143、変わらずは13と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を164.45円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が96.27円、東エレク <8035>が94.26円、ファストリ <9983>が60.97円、ＴＤＫ <6762>が40.61円と続く。



マイナス寄与度は5.31円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、ネクソン <3659>が4.61円、味の素 <2802>が4.35円、ソニーＧ <6758>が4.18円、任天堂 <7974>が3.71円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はその他製品の1業種のみ。値上がり率1位は鉱業で、以下、銀行、保険、卸売、石油・石炭、精密機器と続いている。



