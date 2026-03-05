雅楽師・東儀秀樹、“雛人形だらけ”な自宅ショットを公開 「古いものから最近手に入れたもの、作ったもの」までさまざま
雅楽師の東儀秀樹（66）が4日、自身のインスタグラムを更新。“雛人形だらけ”な自宅ショットを公開した。
【写真・動画】「古いものから最近手に入れたもの、作ったもの、様々です」“雛人形だらけ”な東儀秀樹の自宅
東儀は「我が家のお雛様 その1」と、室内を埋め尽くすかのような雛人形の数々を披露。「古いものから最近手に入れたもの、作ったもの、様々です」と、長い年月をかけて集められた、歴史と愛情が詰まった空間を紹介した。
続く5日の投稿では「我が家のお雛様 その2」と書き出し、複数枚の写真をアップ。「この小さな雅楽雛は代々受け継がれている古いものだけど笙、篳篥、龍笛や手は無くなっていたので、随分前に僕が削って作った。篳篥の人の顔も虫に喰われて無くなっていたので再現した。（肌色に塗るのを忘れちゃった）髪の毛や装束もかなり傷んでいたので自分で修復した」と、自ら修復した愛着のある雛人形をお披露目した。
コメント欄には「見事ですね」「福々しい」「可愛らしい」「素晴らしい」などの声が多数寄せられている。
