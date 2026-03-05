【RIZIN】鹿志村仁之介「歴史を作ってきた所英男選手を超えたい」対世界も見据える
■『RIZIN.52』メディアデー（5日・都内ホテル）
第6試合で所英男（48）と対戦する鹿志村仁之介（24）が、自分の倍の年齢まで戦い続けているレジェンドとの対戦に向けて「自分はグラップラーとして戦ってきたので、“スーパーグラップラー”としての歴史を作ってきた所選手を超えたい」と意気込みを語った。
【動画】秋元強真「格闘技を始める前はビビリのサッカー少年」“同世代”那須川龍心と初対談
同じジムで練習してきた所との試合が決まって以降は「練習の時間をズラしてもらって、会見から一度もお会いしていないです」と気持ちを切り替えて練習に励んできた。フィニッシュのイメージも「寝技かパウンドか打撃か、どのように終わるかわからない部分を楽しみにしていてほしい」と語った。
それでも柔術をバックボーンとしてきただけに寝技での一本を目指す。そして、今年のRIZINのテーマである「対世界」に向けて、「自分もRIZINという舞台で世界の強豪と戦っていきたい」と見据えた。
年齢について聞かれると、「自分は所さんの年齢まではやれないです（苦笑）。選手としてのピークは30歳を過ぎたくらいだと思うので」と答え、「だからこそ、あの年齢まで続けている所選手がすごいと思います」とリスペクトの気持ちを素直に伝えた。
第6試合で所英男（48）と対戦する鹿志村仁之介（24）が、自分の倍の年齢まで戦い続けているレジェンドとの対戦に向けて「自分はグラップラーとして戦ってきたので、“スーパーグラップラー”としての歴史を作ってきた所選手を超えたい」と意気込みを語った。
【動画】秋元強真「格闘技を始める前はビビリのサッカー少年」“同世代”那須川龍心と初対談
同じジムで練習してきた所との試合が決まって以降は「練習の時間をズラしてもらって、会見から一度もお会いしていないです」と気持ちを切り替えて練習に励んできた。フィニッシュのイメージも「寝技かパウンドか打撃か、どのように終わるかわからない部分を楽しみにしていてほしい」と語った。
年齢について聞かれると、「自分は所さんの年齢まではやれないです（苦笑）。選手としてのピークは30歳を過ぎたくらいだと思うので」と答え、「だからこそ、あの年齢まで続けている所選手がすごいと思います」とリスペクトの気持ちを素直に伝えた。