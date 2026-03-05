テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、4日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。一番ショックだった落とし物エピソードを披露した。

「免許証とかその辺を一気に落としたのは人生で2回だけ」と語り出した佐久間氏。「タクシーに忘れて結果すぐ戻ってきたことはあるけど、圧倒的になくしたときに、免許、クレカ落としたときのダメージでかいですよね」と呼びかけた。

「俺が財布を落としたときに一番ガッカリしたのは、初めて苗場に行ったときの『フジロック』。3日間のうちの初日の夜に財布落とした」と告白。「3日行くのに…1日目の夜に財布落としたの。最悪でしょ？『東京03』のコントだよ。“おい！初日だぞ！”って」と思い出して大爆笑した。

「20年ほど前の『フジロック』なんですけど、夜中までやってる飲み屋みたいなところで飲んでて、まだ21か22歳。疑似クラブみたいになってて、気づいたら財布なくて泥だらけでどこにあるかわかんない」と回顧。「そっから2日間よくパーティー気分でやれたと思う。逆に楽しくなっちゃって」と苦笑いしつつ「フェス用だから大事なものそんなに持ってきてなかったけど、その時運転免許証とクレカ1個持ってきていた。それを無くしたんですよね」と懐かしんでいた。