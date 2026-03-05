“通帳の人”ダイアン津田、Oliveの進化に驚き 報道陣にウケず泣き落としも失敗「ウソでもいいから笑ってください」
俳優の吉高由里子、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏、ピン芸人の宮川大輔が5日、都内で行われた『Olive 春のアップデート＆新CM発表会』に登壇した。
【写真】仲良すぎ…！宮川大輔を軽くイジる津田篤宏
通帳の人として出演したCMが大反響となっている。津田は「Oliveが進んでいることに通帳の人として驚いております」と話す。ただ、報道陣のリアクションは激薄。津田は「ウソでもいいから笑ってください。子ども3人いるんです。今年、受験で…」と泣き落とし。それでも笑いが起きたのは少しだけで「2〜3人だけ笑ってくれているから、その人のためにがんばろ」とポジティブに話していた。
また、PayPayとの連携などが発表された。PayPayのCMに出演している宮川が「PayPayの人」として登場。津田はPayPayのCMにも出演を希望したが、PayPayダンスを全く踊れず“ゴイゴイスー”に。最後は「僕もPayPayのCMに」と関係者を見つめて腰を低くしていた。
『Olive』はモバイル総合金融サービス。5日から吉高、津田が出演する新CMがオンエア開始となった。
