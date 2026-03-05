女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は6日、第110話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

あっという間に半年が過ぎ、松野トキ（郄石あかり）は出産の日を迎える。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）や松野司之介（岡部たかし）、錦織丈（杉田雷麟）や正木清一（日高由起刀）は無事の出産を祈り、家の柱に向かう。松野フミ（池脇千鶴）クマ（夏目透羽）産婆（原ふき子）が見守る中、ついにトキとヘブンの子どもが誕生。かわいらしい赤ちゃんに、デレデレになる松野家一同。その中、“名探偵正木”が“あること”に気づく。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。