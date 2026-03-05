声優木村昴（35）が4日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。多忙な日々を共演した芸人から心配された。

オードリー春日俊彰は収録日の朝に同局系「おはスタ」（月〜金曜午前7時5分）で共演したことを明かし、木村も「ご一緒する機会は多くないんですけど、たまたま今日だけ1日ずっと一緒」と笑った。

木村は「おはスタ」のMCを務めて6年目になることを明かし、ニッチェの近藤くみこからも「生放送いっぱいやってる」と紹介された。

木村は「おはスタ」のほか、日本テレビ系「ヒルナンデス」（午前11時55分）の木曜レギュラー、NHK総合「土スタ」（土曜午後1時50分）の週替わりMC、中京テレビ「ぐ〜たくさん」（日曜午前9時55分）のMCとしてそれぞれ出演している。

全曜日の生放送番組に出演し、「（生放送が）ベース週8です」と語る木村に、パンサー向井慧は「人生楽しいですか？」と苦笑いしながら質問した。

向井は「これすごくないですか？」と笑った。

ニッチェの江上敬子は「しかもすごい明るいし、みんなに気を使ってくれるから、裏で泣いてるんじゃないかって心配」と語った。

木村は笑いながらも「楽しくやってます。僕はここ5、6年ずっと生放送やらせてもらって、気がついたんですけど、生放送好きなでしょうね。落ち込む隙を与えてくれない感じが」と赤裸々に告白し、共演者をざわつかせた。