声優木村昴（35）が4日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。週8で生放送をこなすことを明かし、生放送番組の好きなところを語った。

木村は同局系「おはスタ」（月〜金曜午前7時5分）のほか、日本テレビ系「ヒルナンデス」（午前11時55分）の木曜レギュラー、NHK総合「土スタ」（土曜午後1時50分）の週替わりMC、中京テレビ「ぐ〜たくさん」（日曜午前9時55分）のMCとしてそれぞれ出演している。。

ニッチェの江上敬子は「しかもすごい明るいし、みんなに気を使ってくれるから、裏で泣いてるんじゃないかって心配」と語った。

木村は笑いながらも「楽しくやってます。僕はここ5、6年ずっと生放送やらせてもらって、気がついたんですけど、生放送好きなでしょうね。落ち込む隙を与えてくれない感じが」と赤裸々に告白し、共演者をざわつかせた。

江上は「だからそれちょっとやばい」と心配が的中していたことを笑い、こたけ正義感も「かなり追い詰められた人の発言」と反応した。

向井慧も「考えたら、グッてなっちゃうから」と納得した。

木村は「逆に収録の方が緊張しちゃうんですよ。万が一変なこと言っちゃったり、おもろくない話しちゃったときとかに、めっちゃ頼みこんだら編集してくれないかなとか、あそこカットしてくれないかなみたいな欲が出てきちゃうじゃないですか」と語った。

春日から「反省とかもしないですか？」と聞かれると、木村は「結構引きずるタイプ。終わってから楽屋で一人で『俺もっとできたんじゃないかな…』ってときもありますけど、生放送中は立ち止まれないし、落ち込めない。始まれば必ず終わるっていう」と生放送が好きなことを明かした。