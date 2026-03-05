将来は「戸建て」派が65%、「自由」と「プライバシー」を重視する傾向 - マンション派が戸建てを選ばない理由とは?

将来は「戸建て」派が65%、「自由」と「プライバシー」を重視する傾向 - マンション派が戸建てを選ばない理由とは?