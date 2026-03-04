楽天ブックスにて、キャンペーン「ゲーム春の新生活応援フェア2026」がスタートした。期間は3月26日1時59分まで。

本キャンペーンは、期間中、エントリーすれば対象商品のポイントが最大10倍になるというもの。対象商品には、プレイステーション 5版ファンタジー生活ゲーム「龍の国 ルーンファクトリー」や、Nintendo Switch 2版心の黎明を告げるRPG「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」、Nintendo Switch版ウォーキングシミュレーター「８番出口・８番のりば」などの様々なゲームソフトがラインナップされている。

キャンペーンでは、エントリーした人の中から抽選で3名に「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」（CFI-2200B01）が贈られる。また対象商品を購入することで当選確率が2倍になる。

□「ゲーム春の新生活応援フェア2026」キャンペーンページ

【対象商品】

＜ポイント10倍＞

・「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」

・「デジモンストーリー タイムストレンジャー」Nintendo Switch版

・「デジモンストーリー タイムストレンジャー」Nintendo Switch 2版

・「ベティア ペラペラ英語アドベンチャー」

・「式神の城トリロジー」

・「８番出口・８番のりば」Nintendo Switch版

・「マリオテニス フィーバー」

＜ポイント5倍＞

・「龍の国 ルーンファクトリー」

・「都市伝説解体センター」

・「UNDERTALE」

・「Pokemon LEGENDS Z-A」Nintendo Switch版

・「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」

・「マリオカート ワールド」

・「スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ ジャンボリーTV」

・「カービィのエアライダー」

・「スーパーマリオギャラクシー ＋ スーパーマリオギャラクシー 2」

・「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition」

・「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」

・「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド」

・「メトロイドプライム4 ビヨンド」