楽天ブックス「ゲーム春の新生活応援フェア2026」開催。エントリーで対象商品のポイントが最大10倍にエントリーした人の中から抽選で3名に「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」が当たる
楽天ブックスにて、キャンペーン「ゲーム春の新生活応援フェア2026」がスタートした。期間は3月26日1時59分まで。
本キャンペーンは、期間中、エントリーすれば対象商品のポイントが最大10倍になるというもの。対象商品には、プレイステーション 5版ファンタジー生活ゲーム「龍の国 ルーンファクトリー」や、Nintendo Switch 2版心の黎明を告げるRPG「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」、Nintendo Switch版ウォーキングシミュレーター「８番出口・８番のりば」などの様々なゲームソフトがラインナップされている。
キャンペーンでは、エントリーした人の中から抽選で3名に「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」（CFI-2200B01）が贈られる。また対象商品を購入することで当選確率が2倍になる。
□「ゲーム春の新生活応援フェア2026」キャンペーンページ
【対象商品】
＜ポイント10倍＞
・「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」
・「デジモンストーリー タイムストレンジャー」Nintendo Switch版
・「デジモンストーリー タイムストレンジャー」Nintendo Switch 2版
・「ベティア ペラペラ英語アドベンチャー」
・「式神の城トリロジー」
・「８番出口・８番のりば」Nintendo Switch版
・「マリオテニス フィーバー」
＜ポイント5倍＞
・「龍の国 ルーンファクトリー」
・「都市伝説解体センター」
・「UNDERTALE」
・「Pokemon LEGENDS Z-A」Nintendo Switch版
・「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」
・「マリオカート ワールド」
・「スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ ジャンボリーTV」
・「カービィのエアライダー」
・「スーパーマリオギャラクシー ＋ スーパーマリオギャラクシー 2」
・「メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition」
・「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」
・「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド」
・「メトロイドプライム4 ビヨンド」