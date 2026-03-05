2児の母・西山茉希、娘らのリクエストに応えた「ひな祭り皆無」な食卓公開「リアルで親近感湧く」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】モデルの西山茉希が3月4日、自身のInstagramを更新。桃の節句の日の手料理を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「リアルで親近感湧く」ペヤングふりかけ活用厚焼き卵など並んだリクエスト料理
西山は「◆（※◆は姉妹のマーク）のリクエストはデカクラゲ」とつづり、娘らからの桃の節句の日のリクエスト料理を娘と一緒に作る動画を投稿。娘らからのリクエストのため「お豆腐白和え」「即席サラダ」「ペヤングふりかけ活用厚焼き卵」「ゴリゴリクラゲ旨ダレかけ」「2種のおにぎり（鮭、牛筋煮込み）」「カリカリウインナー」「市販ジェノベピザアレンジ」「ケールペーストと牛筋の炒飯」の8品で、桃の節句らしい料理ではなく「どこいった 雛祭り」とコメントをつづるとともに「＃ひな祭り皆無」などのハッシュタグも添えている。
また「厄除けの日でもある雛祭り。新潟のお正月では縁起物である鮭」「焼いてほぐして旨塩ふるだけの“冷凍無塩骨無し鮭”で『災いを避け（鮭）て参ります』」とも記している。
この投稿には「一緒に作ってる姿が素敵」「リアルで親近感湧く」「どれも美味しそう」「食卓が賑やかで、見てるだけで幸せ」「リクエストに応えてて愛感じる」「厄除けの鮭に思いやり感じる」などといった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆西山茉希「どこいった 雛祭り」手料理公開
