高橋大輔「ぽかぽか」木曜レギュラー卒業を当日生報告 約2年間出演「やっと慣れてきたのに」
【モデルプレス＝2026/03/05】プロフィギュアスケーターの高橋大輔（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月5日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に生出演。約2年間務めた木曜レギュラーを卒業すると発表した。
【写真】「ぽかぽか」卒業の39歳アスリート、STARTOイケメンと密着
番組冒頭、MCを務めるハライチの澤部佑は「大ちゃん（高橋）が今日で生放送最後なんですよ」と報告。高橋は「2年間…そんな感じしなくて。やっと慣れてきたのに」と寂しげな表情を見せていた。なお、高橋が参加したロケは3月中に放送されるものの、生放送への出演は今回が最後になると発表された。
高橋は木曜日のレギュラーメンバーとして、2024年4月から出演。温かい人柄で視聴者から親しまれていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆高橋大輔「ぽかぽか」卒業
◆高橋大輔「ぽかぽか」に約2年間出演
