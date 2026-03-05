吉高由里子、 ダイアン津田＆宮川大輔と巧みな掛け合い披露 司会者からの“息ぴったり”発言に「やめてください〜」
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の吉高由里子が5日、都内にて行われた「Olive 春のアップデート＆新CM発表会」に、ダイアンの津田篤宏、宮川大輔とともに出席。巧みな掛け合いを披露した。
【写真】吉高由里子、スリッドワンピから美脚チラリ
吉高はグリーンのワンピースにジャケットを羽織った爽やかなコーディネートで登場。「本日はお集まりいただきありがとうございます」と挨拶した。津田は「暑い中ありがとうございます。あ、天気はよかったですけどね」と早速ボケ。吉高は「いいですね、出し惜しみない感じが（笑）」と笑顔を見せた。今回の新CMで津田と共演したことについて、吉高は「すごく寒い日に撮影して、津田さんが私を見てくれる眼差しが優しくて、ありがたかったです」とコメント。津田は「仕上がりを見たらほとんど映画ですよね。あの2人絶対何かあるって！僕は感じましたよ、第2弾、第3弾」と話した。「今日の会見にかかってるかもしれない」と吉高が口にすると、津田は「今のところダメそう…お願いします、子ども3人いるんです…（笑）」と頭を下げ笑わせた。
今回OliveとPayPayが連携したことから、日常で電子決済を使用するかと問われた吉高は「友達と合同でお誕生日会をしたときにお金をやり取りしたりとか。自販機でも使えますし、カードを使えない場所でも使えてすごいなって」と回想すると、津田もほぼ同様の内容を復唱。吉高は「全部私が言ったこと！『俺が見つけた』みたいな言い方（笑）。大きい声で同じこと言ってるだけ」とツッコミ。津田は「それでここまでやってきたんですよ！27年間！」と返答してみせた。
さらに、「PayPayの人」として、宮川大輔がサプライズ登壇。新CMについて宮川は「本当に映画を撮ってるような感じでした。いいCMですよ。北村匠海くんと睨み合うシーンとか、本当に殴られるんじゃないかなって」と撮影を振り返った。テンポの良い掛け合いを見せた3人は、司会者から「すごい息ぴったりですね」と声を掛けられるも、吉高は「やめてください〜！」ときっぱり。これに津田が「なんでや、営業回りましょうよ！」と告げると、吉高は「耳が鍛えられそうですね（笑）」といい、会場の笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
