檀れい、太田プロ退所・独立を発表「宝塚を退団して20年」決断の経緯明かす
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の檀れいが3月5日、自身のInstagramを更新。所属事務所・太田プロダクションを退所したことを発表した。
檀は「この度 私 檀れいは長らくお世話になりました 太田プロダクションを退所し独立することとなりました」と発表。「いつも私を支え、共に走って下さった事務所の皆さん、マネージャーさん、今まで本当にありがとうございました！心より感謝申し上げます」と伝えた。
続けて「宝塚を退団して20年 私はこれまでたくさんの方々、たくさんの作品に出逢い 生かされてきました。まだまだ時間があると思っていた人生も折り返し地点を過ぎた今残りの人生を考えた時に私はあとどれだけの事を皆さまにお届けすることができるのだろうか、私はどう歩んでいくべきだろうかとより深く考えるようになりました」と明かし、「『一度きりの人生、思う存分生きていきたい 挑戦を恐れず 自分の足で歩み 成長していきたい』私の心の中にあるそんな想いが次の私の新しい一歩となりました」と決断の経緯をつづっている。
1971年8月4日生まれ、兵庫県出身。1992年に宝塚歌劇団に入団し、月組・星組のトップ娘役として絶大な人気を誇った。2005年の退団後は女優として活動し、映画デビュー作『武士の一分』で日本アカデミー賞優秀主演女優賞などの多数の賞を受賞した。主な出演作はNHK大河ドラマ「平清盛」（2012）、「麒麟がくる」（2020）、TBS系「VIVANT」（2023）、ABCテレビ「たとえあなたを忘れても」（2023）、カンテレ「マウンテンドクター」（2024）、映画「沈黙のパレード」（2022）、「レディ加賀」（2024）、舞台「大逆転！戦国武将誉」（2025）など。（modelpress編集部）
◆檀れい、太田プロ退所
◆檀れい プロフィール
