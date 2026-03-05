きれいめ派は「Gジャン」はこう着る！【40・50代】が参考にしたい「洗練コーデ」

ここ数年、人気が高まっているデニムジャケット。カジュアルに寄りがちなアイテムだけど、合わせ方次第でぐっと洗練された印象に。特に40・50代はラフに着るより、きれいめ要素をひとさじ加えるのが成功のカギになるかも。そこで今回はおしゃれさんたちが実践する、デニムジャケットを取り入れた「洗練見えコーデ」をご紹介します。きれいめカジュアルコーデをワンランクおしゃれにアップデートしたい人は、ぜひチェックしてみて。

バサッと羽織って絶妙な甘辛MIXスタイルに

【ユニクロ】「デニムトラッカージャケット」\5,990（税込）

ブラックのワンピースを主役にしたきれいめコーデに、デニムジャケットを合わせたスタイル。ブラックをベースにすることで洗練された印象に仕上がっています。こなれ感を意識するなら、ジャケットはややゆとりのあるサイズやシルエットのものを選ぶのが正解かも。

ナロースカートでシルエットを引き締めて

【グローバルワーク】「GOODデニムジャケット」\7,990（税込）

パーカーにデニムジャケットを重ねた、カジュアルなレイヤードコーデ。ボトムは落ち感のあるナロースカートやすっきりとしたパンツを選ぶとラフな印象がおさえられ、大人にちょうどいいバランスに仕上がります。バッグやシューズはレザー素材を取り入れて、品のよさをしっかりキープして。

Writer：licca.M